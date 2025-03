Capítulo 46 Yo Me Llamo: Es una noche difícil, nadie merece la erizada de Amparo Grisales

En el capítulo 46 de Yo Me Llamo, las presentaciones están llenas de emociones, altibajos y sorpresas. La noche comienza con Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, quien decide arriesgarse cortándose el cabello para parecerse aún más a su ídola. Aunque la actuación es aplaudida, Amparo Grisales le comenta que le falta más "rabia" en su interpretación.

Luego, Yo Me Llamo Martín Elías vive un momento emotivo tras quebrarse en camerinos debido a su estado de salud. A pesar de las dificultades, se presenta, aunque con pausas, y con lágrimas confiesa lo mucho que extraña a su madre.

Yo Me Llamo Carin León no tiene una buena noche. Los jurados señalan que está desafinado y que faltan los adornos característicos del artista original. En cambio, 'El Maestro' y Rey Ruiz le hacen duras críticas, mientras que Amparo Grisales expresa que fue "terrible".

En la siguiente presentación, el doble de Óscar Agudelo no logra transmitir la esencia del artista. César Escola comenta que no siente nada en la interpretación, y Amparo añade que no escucha el color del cantante original.

Publicidad

Por otro lado, Yo Me Llamo Thalía no cumple con las expectativas, a pesar de sus intentos. Los jurados le piden que deje los gestos exagerados y se concentre más en la interpretación. Yo Me Llamo Kany García, aunque sorprende con su nuevo look, enfrenta críticas por desafinar en dos ocasiones. La siguiente presentación, de Yo Me Llamo Fito Páez, resulta complicada debido a la dificultad de la canción elegida. "Le queda grande", le dice 'El Maestro'.

Finalmente, Yo Me Llamo Pipe Peláez es el único que sorprende gratamente, logrando erizar a Amparo Grisales con su impresionante parecido al artista. Por esta razón, es nombrado Mejor de la Noche y gana 10 millones de pesos.

Publicidad

En cuanto a los participantes en riesgo, Yo Me Llamo Thalía, el doble de Óscar Agudelo y el imitador de Fito Páez cierran el grupo de cantantes en peligro de eliminación.

Estos son los participantes de la noche:

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Las rodilleras’ de Norberto Eduardo Toscano.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘El complemento de mi vida’ de Omar Geles.

Publicidad

Yo Me Llamo Carin León canta ‘El día que me vaya’ de Gregorio Fuentes González.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Esos tus ojos negros’ de Agustín Cornejo.

Publicidad

Yo Me Llamo Thalía canta ‘Qué será de ti’ de M. Da Rocha E Silva, A. Pensamento, E. Silva y H. Dean.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Agüita de Coco’ de J. Chacín, K. García, R. López, Y. Marrufo y M. Cáceres.

Yo Me Llamo Fito Páez canta ‘Tumbas de gloria’ de Rodolfo Páez.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘La que se fue, ¡se fue!’ de Luis Eduardo Alonso S.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.