Capítulo 44 Yo Me Llamo: Amparo y César discuten debido a un imitador

La noche comienza con Yo Me Llamo Luis Alfonso, quien se presenta con la canción 'Mi palabra contra la de ellos'. Aunque se arriesga a cantar cerca de Amparo Grisales, los jurados le señalan que le faltó aire y precisión en las notas agudas. Luis Alfonso explica que está pasando por una decepción amorosa, lo que afecta su desempeño.

Luego, Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat causa una gran impresión. Su fraseo y la elección de la canción son aplaudidos, aunque los jurados le sugieren que se ponga los lunares típicos del original. A pesar de no dominar la guitarra, su valentía es elogiada.

Yo Me Llamo Pitbull sube al escenario con dos invitadas, encendiendo al público, sin embargo, los jurados le comentan que desaprovechó a las mujeres y que debe mejorar su inglés. A pesar de su energía, el trabajo vocal aún requiere ajustes.

La imitadora de Gloria Estefan es reconocida por su increíble parecido con la cantante y su voz, no obstante, Amparo Grisales le pide mejorar el ritmo en su baile para destacar más. La siguiente presentación es de Yo Me Llamo Jim Morrison quien impresiona con un cambio de look arriesgado y una voz casi idéntica a la del original, logrando una ovación por su interpretación.

El imitador de Eduin Caz es elogiado por su naturalidad y cómo ha logrado apropiarse del personaje, siendo cada vez más convincente. Por último, Yo Me Llamo Till Lindemann recibe elogios por su personificación, aunque los jurados sugieren que debe perfeccionar su acento.

Al final, Armonio elige a Yo Me Llamo Eduin Caz como el mejor de la noche, quien se gana 3 millones de pesos. Sin embargo, los dobles de Gloria Estefan, Luis Alfonso y Pitbull quedan en riesgo de eliminación.

Estas son las presentaciones del capítulo 44 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Mi palabra contra la de ellos’ de A. Navarro, A. rendón, J. Medina, J. de los Ríos, L. Rendón y S. Escobar.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Hoy puede ser un gran día’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Give me everything’ de N. Van De Wall,S. Smith y A. Pérez.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Oye mi canto’ de G. Estefan, J. Casas y C. D. Ostwald.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Strange Days’ de J. Morrison, R.A. Krieger, J. H. Densmore y R. D. Manzarek.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘El amor no fue pa’ mi’ de Rodolfo Edén Muñoz Cantú.

Yo Me Llamo Til Lindeman canta ‘Entre dos tierras’ de E. Ortiz, J. Valdivia, J. Cardiel y P. Andreu Lapiedra.

