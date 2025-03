VIDEO: Yo Me Llamo Thalía ya había participado en el programa, pero imitó a otro artista

Yo Me Llamo Thalía fue eliminada del programa en el capítulo 47 junto a los imitadores de Pepe Aguilar y Selena, debido a esto, y como es usual, fue una de las invitadas en Día a Día durante la mañana del 17 de marzo para hablar de su paso por el Templo de la Imitación.

Para nadie es un secreto que desde el primer momento cautivó a los colombianos debido a su belleza, por la que además ha sido muy halagada. A través de sus redes sociales ya suma un poco más de cinco mil seguidores, allí comparte sus rutinas de ejercicio y su paso por la producción.

De la misma forma, se presenta como exvocalista del grupo Matecaña e integrante actual de la orquesta Son de Azúcar y el grupo Cumbia Benavides, por lo que su trayectoria en la música es bastante amplia y parece que de ahora en adelante solo seguirá creciendo.

En el programa matutino, la joven reveló un detalle que tal vez muchos no sabían, o que no recordaban por completo, y es que previamente ya había participado en otra temporada de Yo Me Llamo y se presentó con un artista muy distinto en ese entonces.

Yo Me Llamo Thalía audición en el 2022

En el 2022, durante la temporada siete de la producción, intentó pasar a la Escuela como Yo Me Llamo Selena Quintanilla, pero no lo logró. En ese momento los jurados eran César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez, los tres quedaron con la boca abierta al verla entrar al escenario.

No obstante, con las primeras notas, ‘La Diva de Colombia’ dijo que era una lástima que no alcanzara el tono y ‘El Maestro’ la detuvo. Lo primero que hicieron fue resaltar su gracia, belleza y dominio del escenario, sin embargo, aseguraron que no tenía el color ni ningún detalle similar a Selena.

A raíz de esto los tres le dieron estrellas rojas, con lo que no pudo avanzar de etapa. No obstante, uno de los colombianos cambió su destino y es que César Escola le dijo que por momentos se parecía a Thalía, por eso tomó la decisión de cambiar de personaje.

Mira el video de su audición aquí:

Parece que el jurado tenía toda la razón, ya que en esta oportunidad la joven no solo pasó las audiciones, sino que también superó varios ciclos dentro de la competencia e hizo alrededor de 14 presentaciones demostrando su talento.

