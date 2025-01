Yo Me Llamo Thalía atrae miradas con polémico atuendo y su desafinación causa el mismo efecto

Al escenario de Yo Me Llamo llega una nueva concursante que sorprende tanto al público como a los jurados. Esta vez, la imitadora decide interpretar a la famosa cantante mexicana Thalía, y lo hace con una propuesta que llama la atención desde el primer momento. Thalía, con un atuendo que le dedica mucha atención, entra con pantalón negro ajustado y un top metalizado que resalta por un detalle peculiar: en cada pecho, lleva un grifo como decoración, haciendo referencia a un estilo muy característico de la artista.

Mira también: Giovanny Ayala reaccionó a la Audición de su hijo en Yo Me Llamo y confesó que no sabía

Una vez en el escenario, la concursante comienza a interpretar la canción 'Piel morena'. Su actitud en el escenario es segura, y se nota que está comprometida con la presentación. Sin embargo, mientras la canción avanza, los jurados, Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz, se concentran en los detalles de su interpretación. A pesar de la dedicación y esfuerzo de la concursante, los tres miembros del jurado notan que hay varios problemas de afinación durante su actuación, lo que hace que la imitación no logre capturar la esencia de la también actriz.

No te pierdas: Ella es la sensual influencer que se le midió a ser Yo Me Llamo Fariana: estas son sus mejores fotos

Después de escuchar atentamente, los jurados llegan a la conclusión de que la imitación está lejos de ser un reflejo fiel de Thalía. Como resultado, la concursante recibe tres estrellas rojas, lo que significa que, en esta ocasión, no logra avanzar en el concurso. Sin embargo, los jueces no pierden la esperanza, y le sugieren que continúe trabajando en su personaje y en su técnica vocal para tener la oportunidad de regresar en una futura edición del programa, con la posibilidad de sorprender con avances significativos.

Te puede interesar: Conoce a la sensual y talentosa hija de Rey Ruiz, de Yo Me Llamo: trabaja con él

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.