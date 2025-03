Presentaciones Yo Me Llamo: Una participante se quita la ropa en el Templo de la Imitación

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Las mujeres mandan’ de Eduardo Norberto Toscano.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Se le moja la canoa’ de Á. Carrasco y G. Carrasco.

Yo Me Llamo Thalía canta ‘A quién le importa’ de I. Canut y C. García.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Te amo y te amo’ de Wilfran Castillo.

Yo Me Llamo Fito Páez canta ‘Giros’ de Rodolfo Páez.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘DPM’ de K. García, S. Primera, R. López y Y. Marrufo.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Rosas de otoño’ de J. Rial y G. Barbieri.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Cuando la vida sea trago’ de É. Barrera, K. Cruz, O. Díaz de León y L. Gómez.

Lee más: En vivo Yo Me Llamo: Un imitador se dejará vencer por el ego

Te puede interesar: Luis Alfonso le envió un mensaje a su imitador en Yo Me Llamo tras ver una presentación

Mira también: Amparo Grisales canta para responderle a los participantes que “le mentan la madre”

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.