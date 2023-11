A Amparo Grisales le enoja que un participante de Yo Me Llamo diga que le gustan los hombres mayores

A pesar de la cercanía y el gran cariño que Amparo Grisales ha tenido con los participantes de Yo Me Llamo , a quienes busca encaminar para que logren convertirse en el doble exacto, hay momentos en los que la jurado no quiere que se sobrepasen los límites y den a entender cosas que no son, tal y como pasa cuando uno de los imitadores habla sobre los hombres mayores.

Todo esto ocurre cuando Carlos Calero está tras bambalinas con los artistas que se presentarán a lo largo de la Noche de Eliminación, sin embargo, al ser el turno de Yo Me Llamo Vicente Fernández el presentador nota que hay un cambio muy importante en él, ya que cumple con algo que los expertos le llevan pidiendo en sus últimos espectáculos.

Este imitador finalmente decide envejecer un poco más su personaje y dejarse ver más canas en su cabello, lo cual hace que se acerque a ese 'Chente' que hace parte del gran imaginario alrededor de la imagen que tienen sus fanáticos, no obstante, al hablar acerca de eso logra molestar a la 'Diva de Colombia'.

"A Amparito le gustan los hombres sabios, maduros, serios y sobre todo uno que la sepa proteger", es lo que comenta el participante luego de que Carlos Calero le exalta el hecho de que consigue hacer que en él pase el tiempo de la noche a la mañana y se vea con un aspecto diferente.

Al escuchar esto, Amparo Grisales se muestra bastante molesta y le pide al presentador que no hable por ella, ya que el doble está haciendo referencia a una retroalimentación que ella le hizo anteriormente. En este punto, la jurado no puede evitar el disgusto que esto le genera.

"No tiene que ver en nada mi parte personal con lo que yo te diga acá como jurado, ¿vale? Entonces no necesito que nadie me proteja, yo lo hago sola y también Dios", es la respuesta que da la 'Diva de Colombia', quien aunque se siente incómoda no deja de lado su firmeza y respeto ante el doble.

Mientras que Yo Me Llamo Vicente Fernández está viendo y escuchando todo detrás del escenario, Amparo Grisales suma que: "también me gustan las canas, pero no en el contexto en el que tú lo estás diciendo, gracias".

Cabe destacar que esto solo queda en esto, pues al terminar su presentación el imitador recibe varios elogios por parte de los expertos, dado que la jurado también se eriza al escuchar su sentida interpretación, con la cual toca las fibras de todos los presentes en el Templo de la Imitación.