Camila se revela ante su padre y le asegura que se reunirá con Martina para perseguir su sueño

La joven Camila no piensa permitir que su padre Luis Carlos sea un obstáculo para cumplir su sueño de ser cantante, es por esto que a pesar de todo el apoyo que recibe de su parte para ser una prestigiosa abogada, ella prefiere escuchar lo que le dicta su corazón y perseguir aquella carrera que la ilusiona.

Desde que Martina vio el gran talento de Camila en sus videos de Tik Tok, decidió que quería incluirla en el cuarteto de mujeres con el que planea destruir a Natalia Afanador y así vengarse del escándalo que la llevó a perder uno de los contratos más importantes de su carrera; sin embargo, convencerla no ha sido fácil, pues el señor Luis Carlos tiene una gran influencia sobre su primogénita.

Momentos después de ver un video que le envió la exitosa productora, donde Makis y Olga están ensayando una canción, la estudiante de derecho es sorprendida por su padre y ella tiene que fingir que estaba viendo algo distinto, pues no sabe cómo decirle que quiere ser parte de la agrupación y hacer lo que más ama: cantar.

En la noche de ese mismo día sucede algo que hace que Camila tome el impulso de confrontar a su padre y contarle que se reunirá con Martina, pues Luis Carlos se molesta al ver que McRyan, un importante cliente, decidió no firmar su contrato con la firma de abogados que él lidera.



¿Cuál es el plan de Martina?

Que el señor McRyan se haya arrepentido de trabajar con el padre de Camila no es coincidencia, pues sus ayudantes lo amenazaron con hacer públicas unas fotos al lado de un hombre recién extraditado.



“Necesito que el papá de Camila se quede sin clientes y se ocupe de salvar su firma mientras yo me ocupo de convertir a su hija famosa, luego ya cuando toque fondo yo voy al rescate”, es lo que explica la mujer ante su cómplice.

Al otro día, Camila decide ser completamente honesta con su padre y demostrarle que cumplirá con su compromiso de hablar con Martina y dedicarse al canto con 3 jóvenes más.

“Papá, no voy a ir contigo al trabajo. Tengo una reunión con Martina y no pienso quedarle mal”, ante esto él se molesta y le dice que es inaudito que incumpla el supuesto acuerdo que pactaron e intenta detenerla con la excusa de que no abandone su carrera universitaria en leyes.

Camila responde de forma contundente: “Estoy haciendo lo contrario, fui a la universidad e hice el examen. Sigo con mis notas perfectas... Eso me da derecho a verme con Martina o con quien yo quiera”.