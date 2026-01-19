Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Capítulo 28 Vecinos: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella - CaracolTV

Luego de ver a Tatiana en la casa, el taxista le reclama y le confiesa que la ama. Pero, le dice que fue un error enamorarse de ella y que debe enfrentarla con todo su amor.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:00 min
Vecinos
Vecinos - Capítulo 28: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella

Capítulo 28 Vecinos: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella

Luego de ver a Tatiana en la casa, el taxista le reclama y le confiesa que la ama. Pero, le dice que fue un error enamorarse de ella y que debe enfrentarla con todo su amor.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
Capítulo 23 Vecinos
1:15:40
Capítulo 23
Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana
Capítulo 22 Vecinos
1:15:54
Capítulo 22
Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella