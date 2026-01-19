Publicidad
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol
Capítulo 28 Vecinos: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella - CaracolTV
Luego de ver a Tatiana en la casa, el taxista le reclama y le confiesa que la ama. Pero, le dice que fue un error enamorarse de ella y que debe enfrentarla con todo su amor.
Capítulo 28 Vecinos: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
45:00 min
Vecinos - Capítulo 28:
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Vecinos
