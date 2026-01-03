Publicidad

Vecinos capítulo completo hoy 2 de enero

Después de que Tatiana se enojara con Óscar, en plena Navidad se reconciliaron con un beso. No solo fue un momento, sino en dos ocasiones, pero la doctora salió corriendo a su apartamento.

1:19:20 min
Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez
Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Capítulo 14 Vecinos
1:01:19
Capítulo 14
Doña Ruca se muda al Fountainbleau con Óscar
Capítulo 13 Vecinos
45:33
Capítulo 13
Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?
Capítulo 12 Vecinos: A Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará?
44:10
Capítulo 12
a Óscar se le complicó la situación económica, ¿Tatiana lo ayudará?
