Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez

Después de que Tatiana se enojara con Óscar, en plena Navidad se reconciliaron con un beso. No solo fue un momento, sino en dos ocasiones, pero la doctora salió corriendo a su apartamento.
1:19:20 min
Vecinos - Capítulo 18:
Óscar y Tatiana se besan por primera vez
