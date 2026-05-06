40:19 min Vecinos - Capítulo 100: Tatiana se entrega a la justicia y protege a Óscar 40:32 Capítulo 99 Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él 40:20 Capítulo 98 Jessica se entera que está embarazada de Rodolfo 1:01:51 Capítulo 97 Jessica sospecha que Óscar está protegiendo a Tatiana 40:19 Capítulo 100 Tatiana se entrega a la justicia y protege a Óscar

Capítulo 100 Vecinos: Tatiana se entrega a la justicia y protege a Óscar Luego de recibir una llamada misteriosa donde le alertan sobre el plan de las autoridades, Tatiana sale del apartamento de Óscar y se entrega voluntariamente a la Policía.