Una mirada al mundo

Elecciones de México: Claudia Sheinbaum o Xóchilt Gálvez será la primera presidenta
En un hecho histórico, México se prepara para elegir a su primera presidenta entre Claudia Sheinbaum y Xóchilt Gálvez. Las elecciones del 2 de junio definirán el panorama político de la Nación.
Actualidad de Rusia: Muerte de Navalny y tensiones en Ucrania agitan el tablero geopolítico
El tablero geopolítico fue sacudido por dos eventos de gran relevancia: el fallecimiento de Alexei Navalny, opositor a Vladimir Putin, y la escalada de tensiones en Ucrania con la toma de Avdivka por parte de Rusia.
