Foro de Davos 2024: Un análisis de los tres primeros días del Foro Económico Mundial

Hace 53 años, un profesor alemán de economía tuvo una idea brillante para ese momento, crear un foro que promoviera la idea de que una empresa debe servir no solo a los accionistas sino también a todas las partes involucradas: la comunidad, el pueblo, etc. Klaus Schwab, de 33 años en esa época, eligió la localidad de Davos, en los Alpes suizos, para reunirse cada año y repensar el mundo. Allí se han discutido temas históricos como la caída del Muro de Berlín, la globalización económica, el cambio climático y por supuesto las guerras. El 2024 no es la excepción y los principales líderes del mundo están reunidos bajo el lema 'Reconstruir la confianza'.

¿Podrán estos líderes salir de la ‘policrisis’ (tema del año pasado) a construir la confianza (lema del 2024) en un periodo tan crítico de nuestra historia? ¿El Foro de Davos sigue teniendo vigencia? ¿Se podrá lograr cooperación internacional para superar los desafíos mundiales actuales? ¿Qué nos ha dejado esta edición 2024? ¿Hay positivismo? María Emma Mejía conversa con José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y economista para analizar los tres primeros días del Foro Económico Mundial.