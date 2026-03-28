Se Dice de Mí: Dayro Moreno tiene más de 300 goles; muchos por un acuerdo monetario - CaracolTV El máximo goleador colombiano abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y cuenta a qué edad salió de su casa, cómo fueron sus inicios en el fútbol y de qué manera logró conseguir más de 300 goles.