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Se Dice de Mí: Dayro Moreno tiene más de 300 goles; muchos por un acuerdo monetario - CaracolTV
El máximo goleador colombiano abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y cuenta a qué edad salió de su casa, cómo fueron sus inicios en el fútbol y de qué manera logró conseguir más de 300 goles.
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Se Dice de Mí: Dayro Moreno tiene más de 300 goles; muchos por un acuerdo monetario
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El máximo goleador colombiano abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y cuenta a qué edad salió de su casa, cómo fueron sus inicios en el fútbol y de qué manera logró conseguir más de 300 goles.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
28 de Marzo, 2026
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