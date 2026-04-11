Se Dice de Mí: Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música - CaracolTV
El hijo de Martín Elías, heredero de una dinastía que marcó el vallenato, relata cómo vivió la muerte de su abuelo, Diomedes Díaz, y la de su padre. Además, cuenta por qué soñó con ser futbolista profesional y no cantante.
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Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música
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Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música
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