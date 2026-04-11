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Se Dice de Mí: Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música - CaracolTV

El hijo de Martín Elías, heredero de una dinastía que marcó el vallenato, relata cómo vivió la muerte de su abuelo, Diomedes Díaz, y la de su padre. Además, cuenta por qué soñó con ser futbolista profesional y no cantante.

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Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música

Se Dice de Mí: Capítulo: Martín Elías Jr. trabajó por otro sueño, pero no pudo ignorar el llamado de la música

El hijo de Martín Elías, heredero de una dinastía que marcó el vallenato, relata cómo vivió la muerte de su abuelo, Diomedes Díaz, y la de su padre. Además, cuenta por qué soñó con ser futbolista profesional y no cantante.

Por: Daniela Correa Grisales
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