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Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: despedimos el Mundial 2026, pero celebramos el 20 de julio - CaracolTV

El Gato y todo el elenco de Sábados Felices están preparados para celebrar la independencia de nuestro país y también la final del Mundial que está a cargo de España Vs. Argentina.

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Capítulo Sábados Felices: despedimos el Mundial 2026, pero celebramos el 20 de julio

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: despedimos el Mundial 2026, pero celebramos el 20 de julio

El Gato y todo el elenco de Sábados Felices están preparados para celebrar la independencia de nuestro país y también la final del Mundial que está a cargo de España Vs. Argentina.

Por: Marianella Chavarro Castro
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