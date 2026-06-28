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Sábados Felices: Llegaron las frutinovelas del Mundial y nos le medimos al VAR Barita - CaracolTV
En este capítulo de Sábados Felices nos dejamos llevar por la fiebre del Mundial 2026 y evaluamos, desde los mejores momentos en la tribuna, hasta los instantes más graciosos en el set.
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Sábados Felices: Llegaron las frutinovelas del Mundial y nos le medimos al VAR Barita
1:49:28 min
Llegaron las frutinovelas del Mundial y nos le medimos al VAR Barita
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1:49:28
Llegaron las frutinovelas del Mundial y nos le medimos al VAR Barita
Sábados Felices: Llegaron las frutinovelas del Mundial y nos le medimos al VAR Barita
En este capítulo de Sábados Felices nos dejamos llevar por la fiebre del Mundial 2026 y evaluamos, desde los mejores momentos en la tribuna, hasta los instantes más graciosos en el set.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
28 de Junio, 2026
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