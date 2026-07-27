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Sábados Felices: cómo hubiese sido la Independencia de Colombia con redes sociales El Gato dice qué numerales se estarían usando si Colombia se hubiese independizado en la época de las redes sociales. Otros humoristas también dan su propia versión de la historia.