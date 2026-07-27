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Capítulo de Sábados Felices del 25 de julio completo: Independencia de Colombia

Capítulo de Sábados Felices del 25 de julio de 2026 completo. Cómo hubiese sido la Independencia de Colombia con redes sociales, la tusa por el Mundial y más.

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cómo hubiese sido la Independencia de Colombia con redes sociales
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cómo hubiese sido la Independencia de Colombia con redes sociales

Sábados Felices: cómo hubiese sido la Independencia de Colombia con redes sociales

El Gato dice qué numerales se estarían usando si Colombia se hubiese independizado en la época de las redes sociales. Otros humoristas también dan su propia versión de la historia.

Por: Alejandra Hurtado
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