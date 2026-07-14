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Sábados Felices: Los Cuenta Chistes se juegan el mejor chiste, pero solo uno corona la noche - CaracolTV

Llegó el fin de las caras largas y los humoristas de Sábados Felices tienen mucho que ver con esto, tanto ellos, como los Cuenta Chistes, lo dan el todo por el todo para poder reír.

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Los Cuenta Chistes se juegan el mejor chiste, pero solo uno corona la noche

Sábados Felices: Los Cuenta Chistes se juegan el mejor chiste, pero solo uno corona la noche

Llegó el fin de las caras largas y los humoristas de Sábados Felices tienen mucho que ver con esto, tanto ellos, como los Cuenta Chistes, lo dan el todo por el todo para poder reír.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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