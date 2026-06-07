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Capítulos Sábados Felices: 6 de junio completo y gratis - CaracolTV

A pocos días del inicio del Mundial FIFA 2026, el entusiasmo se contagia en Sábados Felices. Entre chistes futboleros, el elenco del programa está listo para acompañar a la Selección Colombia a hacer historia.

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2:11:50 min
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Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca
Captura de pantalla 2026-05-30 193911.png
Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
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2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
Plantilla fotos Caracol (21).png
2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca

A pocos días del inicio del Mundial FIFA 2026, el entusiasmo se contagia en Sábados Felices. Entre chistes futboleros, el elenco del programa está listo para acompañar a la Selección Colombia a hacer historia.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Captura de pantalla 2026-05-30 193911.png
Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
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2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
Plantilla fotos Caracol (21).png
2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
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humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
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los niños son los más celebrados en este divertido episodio
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Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca