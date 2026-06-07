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Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca A pocos días del inicio del Mundial FIFA 2026, el entusiasmo se contagia en Sábados Felices. Entre chistes futboleros, el elenco del programa está listo para acompañar a la Selección Colombia a hacer historia.