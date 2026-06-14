Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas - CaracolTV
En Sábados Felices ya estamos en modo Mundial y viviendo la fiebre del fútbol al máximo, por eso nuestros humoristas traen rutinas que prometen curar las caras tristes. ¿Qué pasará con La Familia Mundialistas?
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Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas
2:11:50
Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca
Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas
En Sábados Felices ya estamos en modo Mundial y viviendo la fiebre del fútbol al máximo, por eso nuestros humoristas traen rutinas que prometen curar las caras tristes. ¿Qué pasará con La Familia Mundialistas?