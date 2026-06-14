Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas - CaracolTV En Sábados Felices ya estamos en modo Mundial y viviendo la fiebre del fútbol al máximo, por eso nuestros humoristas traen rutinas que prometen curar las caras tristes. ¿Qué pasará con La Familia Mundialistas?