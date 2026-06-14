Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas - CaracolTV

En Sábados Felices ya estamos en modo Mundial y viviendo la fiebre del fútbol al máximo, por eso nuestros humoristas traen rutinas que prometen curar las caras tristes. ¿Qué pasará con La Familia Mundialistas?

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas
Thumbnail
2:11:50
Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca
Captura de pantalla 2026-05-30 193911.png
Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
Thumbnail
2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas

En Sábados Felices ya estamos en modo Mundial y viviendo la fiebre del fútbol al máximo, por eso nuestros humoristas traen rutinas que prometen curar las caras tristes. ¿Qué pasará con La Familia Mundialistas?

Por: Daniela Correa Grisales
|
Thumbnail
2:11:50
Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca
Captura de pantalla 2026-05-30 193911.png
Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
Thumbnail
2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
Plantilla fotos Caracol (21).png
2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
Thumbnail
humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
PORTADAS SABADOS FELICES (6).jpg
2:18:42
humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas