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Capítulo Sábados Felices: 20 de junio completo y gratis - CaracolTV

‘El Gato’ y todo el elenco de Sábados Felices está listo no solo para disfrutar de la segunda semana del Mundial 2026, sino también para resaltar la labor de los padres en su gran día.

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Capítulo | Celebramos el Día del Padre con el mejor humor mundialista

Sábados Felices: Capítulo | Celebramos el Día del Padre con el mejor humor mundialista

‘El Gato’ y todo el elenco de Sábados Felices está listo no solo para disfrutar de la segunda semana del Mundial 2026, sino también para resaltar la labor de los padres en su gran día.

Por: Marianella Chavarro Castro
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