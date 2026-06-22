Capítulo | Celebramos el Día del Padre con el mejor humor mundialista Capítulo Sábados Felices: el Mundial nos tiene riendo a carcajadas 2:11:50 Capítulo Sábados Felices: entramos en modo Mundial; la fe está más intacta que nunca Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo Capítulo | Celebramos el Día del Padre con el mejor humor mundialista

Sábados Felices: Capítulo | Celebramos el Día del Padre con el mejor humor mundialista ‘El Gato’ y todo el elenco de Sábados Felices está listo no solo para disfrutar de la segunda semana del Mundial 2026, sino también para resaltar la labor de los padres en su gran día.