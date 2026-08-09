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Sábados Felices: Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices - CaracolTV

Este capítulo de Sábados Felices está dedicado al creador del programa que cura las caras tristes, Alfonso Lizarazo, recordamos todo lo que hizo por los humoristas y su legado en el humor.

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Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices

Sábados Felices: Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices

Este capítulo de Sábados Felices está dedicado al creador del programa que cura las caras tristes, Alfonso Lizarazo, recordamos todo lo que hizo por los humoristas y su legado en el humor.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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2:17:06
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