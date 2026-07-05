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Sábados Felices: Capítulo: ¡Celebramos que Colombia pasó a octavos en el Mundial! - CaracolTV
'El Gato' y todo el elenco está listo para celebrar la victoria de la Selección Colombia en dieciseisavos en el Mundial de Fútbol y también los 250 años de independencia de Estados Unidos.
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Sábados Felices: Capítulo: ¡Celebramos que Colombia pasó a octavos en el Mundial!
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'El Gato' y todo el elenco está listo para celebrar la victoria de la Selección Colombia en dieciseisavos en el Mundial de Fútbol y también los 250 años de independencia de Estados Unidos.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
5 de Julio, 2026
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1:49:28
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