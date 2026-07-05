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Sábados Felices: Capítulo: ¡Celebramos que Colombia pasó a octavos en el Mundial! - CaracolTV

'El Gato' y todo el elenco está listo para celebrar la victoria de la Selección Colombia en dieciseisavos en el Mundial de Fútbol y también los 250 años de independencia de Estados Unidos.

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Capítulo: ¡Celebramos que Colombia pasó a octavos en el Mundial!

Sábados Felices: Capítulo: ¡Celebramos que Colombia pasó a octavos en el Mundial!

'El Gato' y todo el elenco está listo para celebrar la victoria de la Selección Colombia en dieciseisavos en el Mundial de Fútbol y también los 250 años de independencia de Estados Unidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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