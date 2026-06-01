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Sábados Felices: Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo - CaracolTV

En medio de la fiebre electoral, los humoristas de Sábados Felices invitan a los televidentes a sacar un momentico de su tiempo para reírse y otro para elegir al próximo mandatario del país.

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Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo
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lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
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2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
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Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo

Sábados Felices: Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo

En medio de la fiebre electoral, los humoristas de Sábados Felices invitan a los televidentes a sacar un momentico de su tiempo para reírse y otro para elegir al próximo mandatario del país.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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2:11:56
lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
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2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
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humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
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los niños son los más celebrados en este divertido episodio
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Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista
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Debemos ir a votar y tendremos cuatro años para reír | Capítulo