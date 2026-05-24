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Sábados Felices: lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas - CaracolTV

En este capítulo de Sábados Felices, los humoristas sacarán todo su arsenal para provocar carcajadas y poner a trabajar los músculos de la risa, Chester o ‘El Cangas’ podrían robarse el show.

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lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas
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humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
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lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas

Sábados Felices: lento, pero seguro, todos se reirán con nuestros humoristas

En este capítulo de Sábados Felices, los humoristas sacarán todo su arsenal para provocar carcajadas y poner a trabajar los músculos de la risa, Chester o ‘El Cangas’ podrían robarse el show.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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Plantilla fotos Caracol (21).png
2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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