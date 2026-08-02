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Sábados Felices: Capítulo: celebramos el Día de la Pacha Mama con el mejor humor Con el inicio de agosto, Sábados Felices conmemora el Día de la Pacha Mama. El Gato invita a los televidentes a conectarse con la naturaleza y, al mismo tiempo, a seguir disfrutando del programa que lleva 54 años acompañando a los colombianos.