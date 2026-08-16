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Sábados Felices: Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia - CaracolTV
Durante la emisión de este capítulo, los humoristas se solidarizan con los damnificados por el terremoto en Colombia y en su honor le dedican sus rutinas preparadas.
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Sábados Felices: Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
2:14:34 min
Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
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Sábados Felices: Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
Durante la emisión de este capítulo, los humoristas se solidarizan con los damnificados por el terremoto en Colombia y en su honor le dedican sus rutinas preparadas.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
16 de Agosto, 2026
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