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Sábados Felices: Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia - CaracolTV

Durante la emisión de este capítulo, los humoristas se solidarizan con los damnificados por el terremoto en Colombia y en su honor le dedican sus rutinas preparadas.

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2:14:34 min
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Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
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Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia

Sábados Felices: Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia

Durante la emisión de este capítulo, los humoristas se solidarizan con los damnificados por el terremoto en Colombia y en su honor le dedican sus rutinas preparadas.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (28).jpg
Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices
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