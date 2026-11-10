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Capítulo 53 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Rosalinda recupera la memoria
En el Capítulo 53 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis en las mañanas, Rosalinda recupera la memoria. Descubre aquí la reacción de Álex y Fedra, principales beneficiados de la mentira.
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Capítulo 53 Rosalinda: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
38:52 min
Rosalinda - Capítulo 53:
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Capítulo 53 Rosalinda: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Gracias a la composición especial que escribió Fernando José para Rosalinda, Paloma logra recordar finalmente quién es, pero sale corriendo, cruza la calle sin mirar y la atropellan.
Por:
Caracol Televisión
|
10 de Noviembre, 2026
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37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda
Capítulo 52 Rosalinda: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda
Capítulo 51 Rosalinda: Fedra se casa con Fernando José
Rosalinda
Capítulo 49 Rosalinda: Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda
Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda
Capítulo 48 Rosalinda: Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda
Capítulo 47 Rosalinda: Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
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