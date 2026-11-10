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Capítulo 53 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Rosalinda recupera la memoria

En el Capítulo 53 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis en las mañanas, Rosalinda recupera la memoria. Descubre aquí la reacción de Álex y Fedra, principales beneficiados de la mentira.

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38:52 min
Rosalinda Cap 10-11.png
Rosalinda - Capítulo 53: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta

Capítulo 53 Rosalinda: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta

Gracias a la composición especial que escribió Fernando José para Rosalinda, Paloma logra recordar finalmente quién es, pero sale corriendo, cruza la calle sin mirar y la atropellan.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta