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Capítulo 50 Rosalinda, novela mexicana de Caracol, Beto se casa con Abril y Celina va
Capítulo 50 Rosalinda, novela mexicana de Caracol, Beto se casa con Abril, la hija de Valeria, y Celina está presente. Descubre aquí la reacción de la señora Altamirano al verlos en su casa
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Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
38:12 min
Rosalinda - Capítulo 50:
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Beto finalmente une sus lazos con Abril y se casan por lo civil, por la iglesia y luego van con toda la familia a una recepción en casa de Valeria Altamirano, a quien dejan encerrada en un cuarto.
Por:
Caracol Televisión
|
4 de Noviembre, 2026
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36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda
Capítulo 49 Rosalinda: Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda
Capítulo 48 Rosalinda: Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda
Capítulo 47 Rosalinda: Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalinda
Capítulo 46 Rosalinda: Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda
Capítulo 45 Rosalinda: Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda
Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
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