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Capítulo 50 Rosalinda, novela mexicana de Caracol, Beto se casa con Abril y Celina va

Capítulo 50 Rosalinda, novela mexicana de Caracol, Beto se casa con Abril, la hija de Valeria, y Celina está presente. Descubre aquí la reacción de la señora Altamirano al verlos en su casa

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38:12 min
Rosalinda Cap 4-11.png
Rosalinda - Capítulo 50: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria

Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria

Beto finalmente une sus lazos con Abril y se casan por lo civil, por la iglesia y luego van con toda la familia a una recepción en casa de Valeria Altamirano, a quien dejan encerrada en un cuarto.

Por: Caracol Televisión
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rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria