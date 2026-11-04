38:12 min Rosalinda - Capítulo 50: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria 36:50 Capítulo 49 Valeria recuerda su trauma del pasado 39:16 Capítulo 48 Paloma recuerda a su hija, Érika 38:48 Capítulo 47 Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma 38:12 Capítulo 50 Beto se casa con Abril, la hija de Valeria

Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria Beto finalmente une sus lazos con Abril y se casan por lo civil, por la iglesia y luego van con toda la familia a una recepción en casa de Valeria Altamirano, a quien dejan encerrada en un cuarto.