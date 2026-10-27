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Capítulo 45 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma debuta en Televisión

En el Capítulo 45 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma hace su debut en Televisión. Descubre aquí la reacción de los allegados a Rosalinda al verla en las pantallas.

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39:29 min
Rosalinda Cap 27-10.png
Rosalinda - Capítulo 45: Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión

Capítulo 45 Rosalinda: Paloma hace su debut en televisión

La cantante se presenta en un programa de música y, todos aquellos que la conocieron, se estremecen al ver el gran parecido entre ella y su querida Rosalinda, especialmente Fedra y Fernando José.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión