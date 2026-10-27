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Capítulo 45 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma debuta en Televisión
En el Capítulo 45 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma hace su debut en Televisión. Descubre aquí la reacción de los allegados a Rosalinda al verla en las pantallas.
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Caracol TV
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Rosalinda
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Capítulos
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Capítulo 45 Rosalinda: Paloma hace su debut en televisión
39:29 min
Rosalinda - Capítulo 45:
Paloma hace su debut en televisión
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Capítulo 45 Rosalinda: Paloma hace su debut en televisión
La cantante se presenta en un programa de música y, todos aquellos que la conocieron, se estremecen al ver el gran parecido entre ella y su querida Rosalinda, especialmente Fedra y Fernando José.
Por:
Caracol Televisión
|
27 de Octubre, 2026
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39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda
Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda
Capítulo 43 Rosalinda: Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda
Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda
Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda
Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
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