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Capítulo 42 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fernando José y Paloma cantan juntos

En el Capítulo 42 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción. Descubre aquí la reacción del pianista cuando escucha la letra.

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37:45 min
Rosalinda Cap 22-10.png
Rosalinda - Capítulo 42: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción

Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción

Para un acto benéfico en un hospital infantil, Paloma y Fernando José son invitados a actuar. Como propuesta, la cantante invita al pianista para que la acompañe en una canción y el hombre acepta.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción