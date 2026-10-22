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Capítulo 42 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fernando José y Paloma cantan juntos
En el Capítulo 42 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción. Descubre aquí la reacción del pianista cuando escucha la letra.
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Caracol TV
/
Rosalinda
/
Capítulos
/
Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
37:45 min
Rosalinda - Capítulo 42:
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Para un acto benéfico en un hospital infantil, Paloma y Fernando José son invitados a actuar. Como propuesta, la cantante invita al pianista para que la acompañe en una canción y el hombre acepta.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Octubre, 2026
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Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda
Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda
Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda
Capítulo 38 Rosalinda: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalinda
Capítulo 37 Rosalinda: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda
Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
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