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Capítulo 39 'Rosalinda' novela mexicana de Caracol, Miserias vuelve a capturar a Rosalinda

En el Capítulo 39 'Rosalinda' novela mexicana de Caracol en las mañanas, Miserias vuelve a capturar a Rosalinda cuan do se la encuentra en la calle. Descubre aquí la reacción de Álex cuando no la encuentra.

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38:42 min
Rosalinda Cap 19-10.png
Rosalinda - Capítulo 39: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda

Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda

Después de salir a la iglesia para buscar algo de consuelo, Rosalinda es interceptada por Miserias y se regresa con en contra de su voluntad. Álex sale a buscarla desesperado por recuperarla.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda