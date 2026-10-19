Capítulo 39 'Rosalinda' novela mexicana de Caracol, Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
En el Capítulo 39 'Rosalinda' novela mexicana de Caracol en las mañanas, Miserias vuelve a capturar a Rosalinda cuan do se la encuentra en la calle. Descubre aquí la reacción de Álex cuando no la encuentra.
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38:42 min
Rosalinda - Capítulo 39: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
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38:02
Capítulo 37
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Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Después de salir a la iglesia para buscar algo de consuelo, Rosalinda es interceptada por Miserias y se regresa con en contra de su voluntad. Álex sale a buscarla desesperado por recuperarla.