37:35 min Rosalinda - Capítulo 35: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores 39:43 Capítulo 34 Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’ Capítulo 33 Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José 39:05 Capítulo 32 Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija 37:35 Capítulo 35 Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores

Capítulo 35 Rosalinda: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores Álex busca un ramo de rosas para llevarle a su invitada. Aprovechando la ocasión, pregunta por lo sucedido con Rosalinda y así confirma que ella en realidad es ‘Paloma’.