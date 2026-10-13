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Capítulo 35 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis

En el Capítulo 35 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores. Descubre su reacción al saber sobre Rosalinda.

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37:35 min
Rosalinda Cap 13-10.png
Rosalinda - Capítulo 35: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores

Capítulo 35 Rosalinda: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores

Álex busca un ramo de rosas para llevarle a su invitada. Aprovechando la ocasión, pregunta por lo sucedido con Rosalinda y así confirma que ella en realidad es ‘Paloma’.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores