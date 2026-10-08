Rosalinda - Capítulo 33: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José 39:05 Capítulo 32 Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija 36:26 Capítulo 31 Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo 39:03 Capítulo 30 la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada Capítulo 33 Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José

Capítulo 33 Rosalinda: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José Lucy se entera de que Fedra terminó con Aníbal y empieza a conectar todas sus acciones con lo que en el fondo sospecha: se apoderó de Erika y todo para estar con Fernando José.