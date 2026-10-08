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Capítulo 33 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Lucy pelea con Fedra

En el Capítulo 33 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José. Descubre aquí las reacciones de la mujer ambiciosa ante las palabras de su hermana.

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Rosalinda Cap 8-10 .png
Rosalinda - Capítulo 33: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José

Capítulo 33 Rosalinda: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José

Lucy se entera de que Fedra terminó con Aníbal y empieza a conectar todas sus acciones con lo que en el fondo sospecha: se apoderó de Erika y todo para estar con Fernando José.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 30 de septiembre.png
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José