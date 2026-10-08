Capítulo 33 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Lucy pelea con Fedra
En el Capítulo 33 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José. Descubre aquí las reacciones de la mujer ambiciosa ante las palabras de su hermana.
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Rosalinda - Capítulo 33: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Capítulo 33 Rosalinda: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Lucy se entera de que Fedra terminó con Aníbal y empieza a conectar todas sus acciones con lo que en el fondo sospecha: se apoderó de Erika y todo para estar con Fernando José.