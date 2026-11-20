38:51 min Rosalinda - Capítulo 60: Alfredo falleció y todos están de luto 39:19 Capítulo 59 Alfredo sufre un infarto y está muy grave 38:51 Capítulo 58 Fedra dice que está embarazada Capítulo 57 Fernando José no quiere perdonar a Fedra 38:51 Capítulo 60 Alfredo falleció y todos están de luto

Capítulo 60 Rosalinda: Alfredo falleció y todos están de luto Después del grave diagnóstico del médico, Alfredo falleció en la vecindad, en compañía de su esposa, de su hija y todos los que más lo querían. Fernando José no se enteró y no fue al velorio.