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Capítulo 56 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José visita a Rosalinda

En el Capítulo 56 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José visita a Rosalinda pero recibe una reacción inesperada de ella. Descubre aquí por qué está tan alejada.

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38:02 min
Rosalinda Cap 13-11.png
Rosalinda - Capítulo 56: Fernando José se reencuentra con Rosalinda
Rosalinda Cap 12-11.png
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 13-11.png
38:02
Capítulo 56
Fernando José se reencuentra con Rosalinda

Capítulo 56 Rosalinda: Fernando José se reencuentra con Rosalinda

Cuando Fernando José por fin puede ir a visitar a su esposa en el hospital, se llena de felicidad y la saluda con amor, pero ella lo rechaza, pues todos los recuerdos dolorosos volvieron.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 12-11.png
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 13-11.png
38:02
Capítulo 56
Fernando José se reencuentra con Rosalinda