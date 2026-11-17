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Capítulo 57 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José no perdona a Fedra
En el Capítulo 57 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y en las mañanas, Fernando José no quiere perdonar a Fedra. Descubre aquí la reacción de la mujer al ver que no logra engañarlo.
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Caracol TV
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Rosalinda
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Capítulos
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Capítulo 57 Rosalinda: Fernando José no quiere perdonar a Fedra
Rosalinda - Capítulo 57:
Fernando José no quiere perdonar a Fedra
38:02
Capítulo 56
Fernando José se reencuentra con Rosalinda
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Capítulo 57
Fernando José no quiere perdonar a Fedra
Capítulo 57 Rosalinda: Fernando José no quiere perdonar a Fedra
A pesar de que Rosalinda le dijera a Fedra que no se interpondrá entre ella y Fernando José, el hombre no está dispuesto a perdonar todo lo que le hizo a su amada ni dejarla con su hija, Érika.
Por:
Caracol Televisión
|
17 de Noviembre, 2026
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38:02
Capítulo 56
Fernando José se reencuentra con Rosalinda
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
Capítulo 57
Fernando José no quiere perdonar a Fedra
Rosalinda
Capítulo 56 Rosalinda: Fernando José se reencuentra con Rosalinda
Rosalinda
Capítulo 55 Rosalinda: Rosalinda queda con una gran cicatriz
Rosalinda
Capítulo 54 Rosalinda: toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda
Capítulo 53 Rosalinda: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda
Capítulo 52 Rosalinda: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda
Capítulo 51 Rosalinda: Fedra se casa con Fernando José
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