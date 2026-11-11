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Capítulo 54 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, todos saben que Rosalinda está viva

En el Capítulo 54 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, todos saben que Rosalinda está viva. Descubre aquí su reacción cuando ven a su querida de nuevo.

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38:15 min
Rosalinda Cap 11-11.png
Rosalinda - Capítulo 54: toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva

Capítulo 54 Rosalinda: toda la familia se entera de que Rosalinda está viva

Gracias a que Fedra le confesó todo a Fernando José, Soledad y el resto de la familia se va enterando de que su amada Rosalinda está viva y que todo este tiempo fue la cantante Paloma Dorantes.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva