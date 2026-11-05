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Capítulo 51 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Fedra y Fernando se casan

En el Capítulo 51 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis en las mañanas, Fedra se casa con Fernando José. Descubre aquí la reacción de la mujer al ver que logró su objetivo.

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38:30 min
Rosalinda Cap 5-11.png
Rosalinda - Capítulo 51: Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José

Capítulo 51 Rosalinda: Fedra se casa con Fernando José

La mujer se llena de alegría y felicitaciones cuando por fin se casa con Fernando José por lo civil y logra su nueva vida en sociedad. A pesar de la gran celebración, el pianista no está feliz.

Por: Caracol Televisión
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rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José