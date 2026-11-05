38:30 min Rosalinda - Capítulo 51: Fedra se casa con Fernando José 36:50 Capítulo 49 Valeria recuerda su trauma del pasado 38:12 Capítulo 50 Beto se casa con Abril, la hija de Valeria 39:16 Capítulo 48 Paloma recuerda a su hija, Érika 38:30 Capítulo 51 Fedra se casa con Fernando José

Capítulo 51 Rosalinda: Fedra se casa con Fernando José La mujer se llena de alegría y felicitaciones cuando por fin se casa con Fernando José por lo civil y logra su nueva vida en sociedad. A pesar de la gran celebración, el pianista no está feliz.