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Capítulo 47 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fedra confirma que Paloma es su prima

En el Capítulo 47 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fedra confirma que Paloma es su prima. descubre aquí sus planes ahora que su matrimonio está en peligro.

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38:48 min
Rosalinda Cap 29-10.png
Rosalinda - Capítulo 47: Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma

Capítulo 47 Rosalinda: Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma

Después de todas sus dudas, Fedra decide conversar directamente con Álex para saber si tiene razón con que Paloma sea su prima. El hombre le confirma que sí es y cuenta cómo la conoció.

Por: Caracol Televisión
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Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma