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Capítulo 44 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma rechaza a Fernando

En el Capítulo 44 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma rechaza a Fernando José y se altera. Descubre aquí cómo evoluciona su crisis cuando el hombre se va.

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39:13 min
Rosalinda Cap 26-10.png
Rosalinda - Capítulo 44: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera

Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera

El pianista se obsesiona con la imagen de la nueva cantante y trata de conquistarla porque cree sentir amor por ella. Paloma se incomoda mucho con su presencia, y en medio de su histeria, lo rechaza.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera