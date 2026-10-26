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Capítulo 44 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma rechaza a Fernando
En el Capítulo 44 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Paloma rechaza a Fernando José y se altera. Descubre aquí cómo evoluciona su crisis cuando el hombre se va.
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Caracol TV
/
Rosalinda
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Capítulos
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Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:13 min
Rosalinda - Capítulo 44:
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
El pianista se obsesiona con la imagen de la nueva cantante y trata de conquistarla porque cree sentir amor por ella. Paloma se incomoda mucho con su presencia, y en medio de su histeria, lo rechaza.
Por:
Caracol Televisión
|
26 de Octubre, 2026
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39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda
Capítulo 43 Rosalinda: Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda
Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda
Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda
Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda
Capítulo 38 Rosalinda: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
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