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Capítulo 41 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fedra conoció a Paloma
En el Capítulo 41 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, : Fedra está muy alterada por conocer a Paloma. Descubre aquí las extrañas preguntas que empieza a hacer.
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Caracol TV
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Rosalinda
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Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda - Capítulo 41:
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Después del encuentro en la tienda, Fedra se da cuenta de que Fernando José tenía razón al decir que Paloma era la mismísima copia de Rosalinda. Se siente amenazada por su recuerdo.
Por:
Caracol Televisión
|
21 de Octubre, 2026
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39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda
Capítulo 39 Rosalinda: Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda
Capítulo 38 Rosalinda: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalinda
Capítulo 37 Rosalinda: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda
Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda
Capítulo 35 Rosalinda: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
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