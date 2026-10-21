Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 63 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 41 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Fedra conoció a Paloma

En el Capítulo 41 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, : Fedra está muy alterada por conocer a Paloma. Descubre aquí las extrañas preguntas que empieza a hacer.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Rosalinda Cap 21-10.png
Rosalinda - Capítulo 41: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma

Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma

Después del encuentro en la tienda, Fedra se da cuenta de que Fernando José tenía razón al decir que Paloma era la mismísima copia de Rosalinda. Se siente amenazada por su recuerdo.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma