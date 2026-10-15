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Capítulo 37 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José se entera sobre Abril

En el Capítulo 37 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria. Descubre aquí su reacción y las exigencias que le hace a la señora.

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38:02 min
Rosalina Cap 15-10.png
Rosalinda - Capítulo 37: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria

Capítulo 37 Rosalinda: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria

Aprovechando que está trabajando en el apartamento de Fernando José, Alcira le cuenta el secreto de Valeria y lo mucho que ha sufrido Abril toda su vida siendo sirvienta.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria