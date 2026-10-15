38:02 min Rosalinda - Capítulo 37: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria 39:45 Capítulo 36 Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella 37:35 Capítulo 35 Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores 39:43 Capítulo 34 Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’ 38:02 Capítulo 37 Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria

Capítulo 37 Rosalinda: Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria Aprovechando que está trabajando en el apartamento de Fernando José, Alcira le cuenta el secreto de Valeria y lo mucho que ha sufrido Abril toda su vida siendo sirvienta.