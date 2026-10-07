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Capítulo 32 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol completa, Fernando José quiere volver

En el Capítulo 32 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija. Descubre aquí qué planea Fedra para su regreso.

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39:05 min
Rosalinda Cap 7-10.png
Rosalinda - Capítulo 32: Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija

Capítulo 32 Rosalinda: Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija

Fedra le cuenta por teléfono a Fernando José que Valeria le quitó su hija a Soledad Romero con una orden judicial. El hombre se da cuenta de que su madre aprovecha su ausencia y quiere detenerla.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 30 de septiembre.png
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija