39:05 min Rosalinda - Capítulo 32: Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija 36:26 Capítulo 31 Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo 39:03 Capítulo 30 la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada 37:51 Capítulo 29 Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa 39:05 Capítulo 32 Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija

Capítulo 32 Rosalinda: Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija Fedra le cuenta por teléfono a Fernando José que Valeria le quitó su hija a Soledad Romero con una orden judicial. El hombre se da cuenta de que su madre aprovecha su ausencia y quiere detenerla.