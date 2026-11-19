39:19 min Rosalinda - Capítulo 59: Alfredo sufre un infarto y está muy grave 38:51 Capítulo 58 Fedra dice que está embarazada Capítulo 57 Fernando José no quiere perdonar a Fedra 38:02 Capítulo 56 Fernando José se reencuentra con Rosalinda 39:19 Capítulo 59 Alfredo sufre un infarto y está muy grave

Capítulo 59 Rosalinda: Alfredo sufre un infarto y está muy grave Justo cuando entraba a la vecindad, Alfredo se desploma en el suelo quejándose de un fuerte dolor en el pecho. Cuando el doctor lo examina, dice que no le queda mucho tiempo.