37:11 min Rosalinda - Capítulo 55: Rosalinda queda con una gran cicatriz 38:15 Capítulo 54 toda la familia se entera de que Rosalinda está viva 38:52 Capítulo 53 Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta 37:56 Capítulo 52 Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma 37:11 Capítulo 55 Rosalinda queda con una gran cicatriz

Capítulo 55 Rosalinda: Rosalinda queda con una gran cicatriz Gracias a su rápida recuperación, el doctor le quita los vendajes del rostro a Rosalinda, pero lo que encuentra debajo es una desagradable sorpresa: tiene suturas desde el pómulo hasta el labio.