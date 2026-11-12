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Capítulo 55 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Rosalinda tiene gran cicatriz

En el Capítulo 55 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Rosalinda tiene una gran cicatriz en el rostro y se deprime al verse. Descubre aquí qué dice Álex cuando la ve.

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37:11 min
Rosalinda Cap 12-11.png
Rosalinda - Capítulo 55: Rosalinda queda con una gran cicatriz
Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 12-11.png
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz

Capítulo 55 Rosalinda: Rosalinda queda con una gran cicatriz

Gracias a su rápida recuperación, el doctor le quita los vendajes del rostro a Rosalinda, pero lo que encuentra debajo es una desagradable sorpresa: tiene suturas desde el pómulo hasta el labio.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 11-11.png
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda Cap 10-11.png
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 12-11.png
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz