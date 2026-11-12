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Capítulo 55 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Rosalinda tiene gran cicatriz
En el Capítulo 55 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Rosalinda tiene una gran cicatriz en el rostro y se deprime al verse. Descubre aquí qué dice Álex cuando la ve.
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Caracol TV
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Capítulo 55 Rosalinda: Rosalinda queda con una gran cicatriz
37:11 min
Rosalinda - Capítulo 55:
Rosalinda queda con una gran cicatriz
38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
Capítulo 55 Rosalinda: Rosalinda queda con una gran cicatriz
Gracias a su rápida recuperación, el doctor le quita los vendajes del rostro a Rosalinda, pero lo que encuentra debajo es una desagradable sorpresa: tiene suturas desde el pómulo hasta el labio.
Por:
Caracol Televisión
|
12 de Noviembre, 2026
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38:15
Capítulo 54
toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
38:52
Capítulo 53
Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
37:11
Capítulo 55
Rosalinda queda con una gran cicatriz
Rosalinda
Capítulo 54 Rosalinda: toda la familia se entera de que Rosalinda está viva
Rosalinda
Capítulo 53 Rosalinda: Paloma por fin recuerda quién es, pero se accidenta
Rosalinda
Capítulo 52 Rosalinda: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda
Capítulo 51 Rosalinda: Fedra se casa con Fernando José
Rosalinda
Capítulo 49 Rosalinda: Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda
Capítulo 50 Rosalinda: Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
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