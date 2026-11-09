37:56 min Rosalinda - Capítulo 52: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma 38:30 Capítulo 51 Fedra se casa con Fernando José 36:50 Capítulo 49 Valeria recuerda su trauma del pasado 38:12 Capítulo 50 Beto se casa con Abril, la hija de Valeria 37:56 Capítulo 52 Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma

Capítulo 52 Rosalinda: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma Álex tiene miedo de perder a Paloma y Natalia le hace varias preguntas sobre sus angustias. El hombre le confiesa cuál es la verdadera identidad de la cantante y le pide guardar su secreto.