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Capítulo 52 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Álex le cuenta a Natalia su secreto

En el Capítulo 52 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y en las mañanas, Álex le cuenta a Natalia el secreto de la identidad de Paloma. Descubre aquí su reacción.

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37:56 min
Rosalinda Cap 9-11.png
Rosalinda - Capítulo 52: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma
Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma

Capítulo 52 Rosalinda: Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma

Álex tiene miedo de perder a Paloma y Natalia le hace varias preguntas sobre sus angustias. El hombre le confiesa cuál es la verdadera identidad de la cantante y le pide guardar su secreto.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 5-11.png
38:30
Capítulo 51
Fedra se casa con Fernando José
rosalinda cap 3-11.png
36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 9-11.png
37:56
Capítulo 52
Álex le cuenta a Natalia el secreto de Paloma