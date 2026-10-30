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Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, Paloma recuerda a su hija

En el Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, gratis y en las mañanas, Paloma recuerda a su hija. Descubre aquí la reacción de Álex cuando ve la confusión en la mujer y el peligro de que recuerde quien es.

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39:16 min
Rosalinda Cap 30-10.png
Rosalinda - Capítulo 48: Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika

Capítulo 48 Rosalinda: Paloma recuerda a su hija, Érika

Justo cuando Álex presiona a Paloma para que salgan de gira, ella recuerda repentinamente que tuvo una hija y que casualmente se llama igual de la dulce bebé que conoce: Érika.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika