Capítulo 48 Rosalinda: Paloma recuerda a su hija, Érika

Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, Paloma recuerda a su hija En el Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, gratis y en las mañanas, Paloma recuerda a su hija. Descubre aquí la reacción de Álex cuando ve la confusión en la mujer y el peligro de que recuerde quien es.