Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, Paloma recuerda a su hija
En el Capítulo 48 'Rosalinda', novela de Caracol, gratis y en las mañanas, Paloma recuerda a su hija. Descubre aquí la reacción de Álex cuando ve la confusión en la mujer y el peligro de que recuerde quien es.
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39:16 min
Rosalinda - Capítulo 48: Paloma recuerda a su hija, Érika
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Capítulo 48 Rosalinda: Paloma recuerda a su hija, Érika
Justo cuando Álex presiona a Paloma para que salgan de gira, ella recuerda repentinamente que tuvo una hija y que casualmente se llama igual de la dulce bebé que conoce: Érika.