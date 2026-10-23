39:09 min Rosalinda - Capítulo 43: Valeria dice que está en su lecho de muerte 37:45 Capítulo 42 Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción Capítulo 41 Fedra está muy alterada por conocer a Paloma 39:46 Capítulo 40 Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia 39:09 Capítulo 43 Valeria dice que está en su lecho de muerte

Capítulo 43 Rosalinda: Valeria dice que está en su lecho de muerte Por su delirio de ser perseguida por el fantasma de Rosalinda, Valeria está muy enferma y dice que la están llamando del más allá. Lo único que pide es no quedarse sola en sus últimos días.