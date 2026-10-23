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Capítulo 43 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Valeria dice que está en su lecho de muerte

En el Capítulo 43 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Valeria dice que está en su lecho de muerte. Descubre aquí la reacción de su hijo al verla así por sus propios pecados.

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39:09 min
Rosalinda Cap 23-10.png
Rosalinda - Capítulo 43: Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte

Capítulo 43 Rosalinda: Valeria dice que está en su lecho de muerte

Por su delirio de ser perseguida por el fantasma de Rosalinda, Valeria está muy enferma y dice que la están llamando del más allá. Lo único que pide es no quedarse sola en sus últimos días.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte