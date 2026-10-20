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Capítulo 40 Rosalinda, novela mexicana de Caracol en las mañanas, Lucy se casa con Aníbal

En el Capítulo 40 Rosalinda, novela mexicana de Caracol en las mañanas, Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia. Descubre aquí la reacción de Fernando José al recordar a Rosalinda en cada momento.

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39:46 min
Rosalinda Cap 20-10.png
Rosalinda - Capítulo 40: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia

Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia

Lucy y Aníbal se unen en matrimonio ante todos sus familiares en una celebración religiosa y llena de felicidad. Después de todo, vuelven a la vecindad para celebrar, brindar y partir el pastel.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 19-10.png
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia