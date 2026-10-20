39:46 min Rosalinda - Capítulo 40: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia 38:42 Capítulo 39 Miserias vuelve a capturar a Rosalinda 43:25 Capítulo 38 Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez 38:02 Capítulo 37 Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria 39:46 Capítulo 40 Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia

Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia Lucy y Aníbal se unen en matrimonio ante todos sus familiares en una celebración religiosa y llena de felicidad. Después de todo, vuelven a la vecindad para celebrar, brindar y partir el pastel.