Capítulo 40 Rosalinda, novela mexicana de Caracol en las mañanas, Lucy se casa con Aníbal
En el Capítulo 40 Rosalinda, novela mexicana de Caracol en las mañanas, Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia. Descubre aquí la reacción de Fernando José al recordar a Rosalinda en cada momento.
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39:46 min
Rosalinda - Capítulo 40: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
38:42
Capítulo 39
Miserias vuelve a capturar a Rosalinda
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Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Lucy y Aníbal se unen en matrimonio ante todos sus familiares en una celebración religiosa y llena de felicidad. Después de todo, vuelven a la vecindad para celebrar, brindar y partir el pastel.